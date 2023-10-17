Понтонный мост в Соломенном вновь будут перекрывать

В Соломенном ожидаются новые перекрытия понтонного моста. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Специалисты на этой неделе продолжат проверять безопасность переправы. С связи с этим движение транспорта будет перекрываться с 22:00 до 5:00 17, 18 и 19 октября.

Для пешеходов мост останется доступен. При необходимости будет организован проезд для автомобилей экстренных служб. // Фото «Петрозаводск говорит»