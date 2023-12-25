Поминки завершились пожаром в квартире в Карелии

24 декабря в 23:10 на пульт пожарно-спасательной службы Питкяранты поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Рудакова.

Жильцы дома сообщили, что чувствуют запах дыма из квартиры на первом этаже. Пожарные прибыли на вызов, но на стук в дверь никто не реагировал.

Пожарные через окно проникли внутрь задымленной квартиры, где застали нетрезвых граждан, отмечающих поминки по бабушке. Из-за неосторожного обращения с огнем в квартире был поврежден пол на кухне. По данному факту проводится проверка. // фото «Петрозаводск говорит»