Полиция рассказала об основных сценариях банковских мошенников

25 и 26 сентября, в органы внутренних дел Карелии поступило полтора десятка заявлений от граждан, которые лишились средств после «разговора с банком», сообщает МВД по РК.

На самом деле всех потерпевших беспокоили мошенники, использующие приемы так называемой социальной инженерии.

Так, одна пенсионерка из Петрозаводска, услышав по телефону, что с ее счета пропадают деньги, безоговорочно согласилась выполнить то, о чем просил лже-банкир по телефону. Убедительности разговору придавал тот факт, что, судя по коду мобильного оператора, «звонили из Москвы». Женщина отправилась к банкомату, обналичила 217 000 рублей и перевела на посторонние мобильные номера.

Пенсионерка с другого конца города поступила точно так же, обналичив собственные сбережения в 200 000 рублей и тут же расставшись с ними.

А их ровесница из Новой Вилги Прионежского района к терминалу не ходила, но продиктовала в телефонной беседе все данные карты и коды из смс. После чего мошенники сами несанкционированно списали у нее 13 000 рублей.

Точно таким же образом лишились денег: 47-летняя петрозаводчанка (99 000 рублей), 52-летний житель Прионежья (более 26 000 рублей), 61-летняя жительница поселка Лоухи (40 000 рублей) и ее ровесник из Петрозаводска (более 9 000 рублей), 70-летняя жительница Костомукши (более 9 000 рублей). 46-летняя жительница Медвежьегорска (более 34 000 рублей).

Других жителей Карелии аферисты лишили не только собственных накоплений, но и убедили оформить кредитные обязательства. Так, 29-летняя петрозаводчанка под диктовку «менеджера» в онлайн-режиме взяла кредит в 200 000 рублей, а злоумышленники из этой суммы похитили 143 000 рублей.

Ее ровесница из города Кемь назвала по телефону все данные карты и неожиданно для себя стала обладательницей кредита в 150 000 рублей, которые тут же были списаны, вдобавок мошенники воспользовались и ее сбережениями в 12 400 рублей.

А 40-летнего жителя Поволжья, оказавшегося на вахте в северном городе республики, вынудили оформить кредит в 227 272 рубля - почти вся сумма была похищена.

В те же дни 63-летней жительнице Кеми в телефонной беседе сообщили, что в ее личный кабинет интернет-банкинга пытаются войти посторонние. Якобы для предотвращения взлома следовало назвать данные карты (номер и трехзначный код). Более 7 000 рублей исчезло со счета, когда женщина послушно назвала сведения.

По всем фактам проводятся проверки. Суммы ущербов для большинства пострадавших значительны, одну из жертв оставили с 7 рублями на счете.

Тем временем, анализируя все недавние случаи мошенничеств, полиция Карелии предлагает запомнить, что если вам звонят «из банка» и сообщают, что:

1) кто-то подозрительный пытался списать деньги со счета;

2) на вас кто-то оформляет кредит;

3) заблокирована карта;

4) следует предпринять действия для защиты карты (перевести их на "резервный счет", обналичить и т. п.);

5) важно изобличить мошенников, которые пытались похитить деньги;

6) следует срочно скачать приложение на телефон / гаджет/ компьютер;

7) банк проводит акцию и дарит деньги…

Остановитесь!

Прекратите разговор, не ввязывайтесь в уточнения, успокойтесь. Так, взяв паузу, вы вспомните, что банки сами предпринимают действия по защите карт и никогда не ввязывают клиентов в подобные разбирательства. Также все время следует помнить правило трех секретов: данные карты, три цифры на обратной ее стороне (CVV- или CVC-код) и коды из SMS.

Это секретная информация, ее никогда в беседе не запрашивают настоящие представители банковской сферы.

Полиция Карелии рекомендует всем, кто предпочитает хранить сбережения в банках, тщательно уяснить, какие именно действия вправе запрашивать менеджеры, а какие – нет. А также призывает немедленно прекращать разговор при поступлении по телефону какой-либо тревожной информации о состоянии счета. После этого следует самостоятельно обращаться в кредитно-финансовое учреждение за уточнениями.