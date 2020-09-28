Легковой автомобиль влетел в пожарную машину в Кондопоге

В Кондопоге 26 сентября в 13:29 произошла авария с участием пожарного автомобиля «Урал». Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как пожарная машина попыталась проехать один из перекрестков на красный сигнал светофора, применив спецсигналы. Большинство транспортных средств ее пропустило, кроме автомобиля «Крайслер». На большой скорости он въехал под «Урал».

В результате происшествия легковой автомобиль получил серьезные повреждения. По данным dtpptz, обошлось без жертв.