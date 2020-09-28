Вор вернулся на место преступления и был задержан Росгвардией

В Медвежьегорске сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, которые пытались обворовать один и тот же магазин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 25 сентября росгвардейцы задержали жительницу Медвежьегорска, которая пыталась пронести мимо кассы магазина алкоголь и продукты. Когда сотрудники начали просматривать записи камер наблюдения, выяснилось, что произошла еще одна кража. Через день предполагаемый вор снова пришел в магазин, и продавцы нажали тревожную кнопку. Мужчина был задержан.

Всего за пятницу и выходные в Карелии росгвардейцы пресекли семь попыток хищения на охраняемых объектах.