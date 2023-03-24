Полиция Петрозаводска объявила в розыск 41-летнего мужчину

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Леонида Клишко 1982 года рождения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек разыскивается по статье «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по номерам телефонов: 8 911 415 25 87, 8 8142 73 91 55 или 02 (с мобильного - 102). // Фото МВД по РК