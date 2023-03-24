Любителя выпить задержали в магазине в карельском городе

Вечером в четверг в одном из магазинов в Сортавале была нажата тревожная кнопка. На место выехал наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из покупателей взял с полки бутылку алкоголя и направился к выходу. Товар он решил не оплачивать. Работники магазина, однако, заметили и остановили нарушителя.

Злоумышленником оказался 47-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com