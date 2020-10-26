Полицией Петрозаводска установлены подозреваемые в кражах велосипедов

Октябрьским утром в полицию Петрозаводска обратилась горожанка с заявлением о краже велосипеда, сообщает МВД Карелии

Двухколесное транспортное средство стоимостью 9 000 рублей было похищено из подъезда многоквартирного дома, оборудованного домофоном. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – ранее имевшего проблемы с законом 35-летнего петрозаводчанина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

В Отдел полиции № 1 по Петрозаводску поступило заявление о краже велосипеда европейской марки стоимостью 35 000 рублей. Имущество также хранилось в подъезде новостройки. Оперативниками была установлена личность подозреваемого – 22-летнего горожанина. Похищенное изъято. Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

А в Отдел полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску обратилась жительница малоэтажного микрорайона и сообщила, что ее велосипед был похищен от дома. Ущерб был оценен в 8 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска нашли велосипед и установили причастность к происшествию несовершеннолетнего петрозаводчанина.

Изображение из группы МВД по Республике Карелия