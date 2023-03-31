31 марта 2023, 14:45
Происшествия

Полицейская погоня за пьяным водителем в Петрозаводске попала на видео

Минувшей ночью стражи порядка карельской столицы гнались за нарушителем

Минувшей ночью сотрудники ГИБДД Петрозаводска на улице Чапаева заметили автомобиль Ford Kuga, водитель которого совершал странные маневры. Требование об остановке автомобилист проигнорировал. Началась погоня, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Водитель во время преследования неоднократно нарушал правила движения, ехал по городу с огромной скоростью. На верхнем Чапаевском кольце в 2:17 автомобилист не справился с управлением, и транспортное средство вылетело на круг. Там водителя и настигли полицейские.

Мужчина 1978 года рождения имел явные признаки опьянения, но от освидетельствования на месте отказался. Он был доставлен в медицинское учреждение, где его состояние освидетельствовали специалисты.

В отношении горожанина был составлен ряд административных протоколов. // Фото: скриншот видео CityLink, ГИБДД Петрозаводска

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Петрозаводск
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пьяный водитель
верхнее чапаевское кольцо
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