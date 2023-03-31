Полицейская погоня за пьяным водителем в Петрозаводске попала на видео

Минувшей ночью сотрудники ГИБДД Петрозаводска на улице Чапаева заметили автомобиль Ford Kuga, водитель которого совершал странные маневры. Требование об остановке автомобилист проигнорировал. Началась погоня, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Водитель во время преследования неоднократно нарушал правила движения, ехал по городу с огромной скоростью. На верхнем Чапаевском кольце в 2:17 автомобилист не справился с управлением, и транспортное средство вылетело на круг. Там водителя и настигли полицейские.

Мужчина 1978 года рождения имел явные признаки опьянения, но от освидетельствования на месте отказался. Он был доставлен в медицинское учреждение, где его состояние освидетельствовали специалисты.

В отношении горожанина был составлен ряд административных протоколов. // Фото: скриншот видео CityLink, ГИБДД Петрозаводска