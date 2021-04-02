Подрядчику указали на недостатки в уборке Петрозаводска

Сотрудники мэрии Петрозаводска накануне провели инспектирование качества уборки города. Проверки прошли в парке Ямка, в Бородинском сквере, в парке Беличий остров и на велопешеходной дорожке вдоль Лососинки, сообщает пресс-служба городской администрации.

По итогам проверки подрядчику указано на необходимость очистки от шуги водоотводных лотков и дорожек.

Сегодня ООО «Городской комбинат благоустройства» выполнит тракторную уборку участка, расположенного под Советским мостом, очистит скверы на Кукковке.

В мэрии напомнили, что на некачественную уборку города можно жаловаться по телефону ЕДДС 051. Фото администрации Петрозаводска