Почему планы капремонта ФАПа возмущают жителей поселка Кубово?

Текст: Татьяна Смирнова,

паблик «Отражение. Карелия»

Жители Пудожского района уже год как ведут плотную интенсивную переписку не с кем-нибудь, а с президентом Российской Федерации. Ну или, по крайней мере, с президентской администрацией. Среди тем – и разбитые дороги, и бесконтрольная вырубка леса, и вымирание населения, и состояние системы здравоохранения в районе. Обо всем не расскажешь. Но вот недавно из одного из ответов на свои жалобы жители поселка Кубово узнали: оказывается, в их поселке намечается капитальный ремонт ФАПа – фельдшерско-акушерского пункта.

Новость шокировла местных жителей.

«Разве можно капитально ремонтировать то, что вот-вот рухнет?»,

- недоумевают жители поселения.

О том, какой прогресс ждет сферу медицинской помощи в ближайшие годы, рассказал недавно и министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков:

«В ближайшие пять лет по программе модернизации первичного звена здравоохранения дооснастим больницу специализированным автотранспортом, новые ФАПы откроем в поселках Колово, Колодозеро, Бочилово, Пудожгорский, врачебную амбулаторию — в Шальском. Отремонтируем ФАПы в Кривцах и Кубово. Приобретем почти 90 единиц современного медицинского оборудования. Пудожские врачи уже получили новые аппараты ИВЛ, передвижной рентген-аппарат, эндоскопическую систему, электрокардиограф, лабораторное и другое медицинское оборудование».

Чтобы немножко развеять иллюзии в головах чиновников карельского правительства, люди сняли ознакомительный видеосюжет. Экскурсию по кубовскому ФАПу для местной активистки Елены Киселевой проводит фельдшер Кубовской амбулатории Оксана Афанасьева.

«…Сорок пять лет назад в этом здании работала аптека, теперь ФАП, – комментирует фельдшер. – Батареи отопления гнилые: ткнешь пальцем – сразу образуется дыра. Арболитовые плиты снаружи в трещинах, осыпаются, фундамент местами размыт и здание может обвалиться в любую минуту, так как стоит на сыром месте. В стенах сквозные дыры на улицу, через них дует… Полы провались, ходить по линолеуму опасно, одни ямы… Из-за того, что пол провалился, перекосило стены, и они отошли от потолка, это хорошо заметно по стоящим вдоль стены стульям, на которых сидят пациенты. Спинки стульев на полметра отклонились в сторону… Крыша тоже становится опасной, так как проломилась балка, и ее подперли досками. Да и вся кровля гнилая. Поэтому в одном из кабинетов нельзя вести прием – с потолка капает на документы… Одна из стен – это хорошо видно с улицы, заложена кирпичом, который обваливается, образуя дыру… На стенах в морозы внутри помещений – иней… А посмотрите, какие у нас двери, какие страшные умывальники с тазиками… А какие окна – все рамы заколочены, не открываются, потому что в щели страшно дуло… Какой здесь может быть капитальный ремонт, нужно новое здание…»

Господа, вы действительно хотите ЭТО ремонтировать?! Жители поселка Кубово просят ознакомить их с актом квалифицированного обследования здания ФАПа и хотели бы взглянуть в глаза тем специалистам, которые рекомендовали тут капитальный ремонт.

В Кубовском поселении постоянно проживает более тысячи человек, а это прямой повод построить здесь новый ФАП. Норматив, при котором такое строительство возможно, количество постоянных жителей более 100 человек.

«А летом у нас полный посёлок народу, приезжают в отпуск, на каникулы, на отдых к родным, знакомым. На пляже, если его можно так назвать, у реки полный берег людей! А если не дай Бог что-нибудь случится, фельдшер окажется в поселении или нет? Ведь отпуска долгие и частями люди берут, заменяя друг друга летом. А один на поселение оставшийся фельдшер, бывает, едет в Пудож или больного везёт, или по делам в больницу один раз то точно на неделе выезжает. И люди могут быть брошены на произвол судьбы…», – говорит Елена Киселева.

И вспоминает лучшие времена:

«У нас ведь тоже раньше в ФАПе были и просторный физиокабинет, где различные лечебные процедуры проводились, женский кабинет. Работал детский фельдшер с медсестрой и фельдшер для взрослых. И уколы делали. А сейчас невозможно пять дней подряд прийти на уколы, назначенные людям... Такие условия созданы и для людей, и для фельдшера…».

В связи с этим хочется напомнить историю строительства ФАПа на станции Падозеро Пряжинского района, где не то чтобы сто человек проживало – нет и пары десятков. Это практически дачное место, но в 2019 году с удивительным упорством правительство Карелии не замечало протесты врача Александра Божко, который утверждал, что строить амбулаторию в Падозере – расточительство!

К Божко приезжал министр Охлопков, предлагал доктору поработать в ФАПе, но врач наотрез отказался. Зачем зря тратить бюджетные деньги, чтобы прикрыть чью-то недальновидность?

Третью зиму построенный по программе к 100-летию Карелии ФАП стоит под замком. Прошлогоднее фото полностью совпадает с ситуацией на сегодня – к двери в ФАП не расчищена даже тропинка… // Фото: «Отражение. Карелия»