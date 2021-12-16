Кондопожское ДРСУ пришло на помощь нечищеному Петрозаводску

Сегодня ночью на улицы карельской столицы выйдет дополнительная снегоуборочная техника, сообщили в пресс-центре администрации города. На помощь подрядчику «ТехРент» пришло ООО «Кондопожское ДРСУ».

Компания выведет на улицы комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики, тракторную щетка. В Петрозаводске продолжат вывозить снег.



Сити-менеджер поставили перед подрядчиком задачу оперативно убирать рыхлый снег на дорогах местного значения, тротуарах и внутриквартальных проездах. – С начала сезона из города уже вывели более 10 тысяч тонн. (фото vk.com)