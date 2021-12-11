Платформу из «Гарри Поттера» на Ладожском вокзале демонтировали

На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга демонтировали указатели «платформы девять и три четверти». Об этом сообщает паблик «Санкт-Петербург live».

Декорации «волшебной платформы» из фильмов о Гарри Поттере возвели для профессиональной фотосессии на вокзале пару недель назад. В РЖД пошли навстречу горожанам и решили оставить таблички на некоторое время для развлечения пассажиров.

«Сейчас объект убрали, чтобы он не мешал проходу пассажиров и не угрожал их безопасности. В РЖД также подчеркнули, что они получили интересный отклик от горожан. А в Октябрьской железной дороге задумались над созданием постоянной платформы по мотивам вселенной», - отмечает источник.