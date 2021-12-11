Почти десять миллионов россиян заразились коронавирусом

За последние сутки в России выявлены 30 288 новых случаев заражения коронавирусом. Умер 1171 человек, выписаны 36 446. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 3140 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 2045, в Ленинградской области - 377, в Вологодской области - 355, в Архангельской области - 340, в Мурманской области - 158.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 9 986 967 раз. Скончался 288 351 человек.

Напомним, в Карелии 10 декабря Covid-19 выявлен у 235 человек. Фото pixabay.com/Engin_Akyurt