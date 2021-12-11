Россиянам назвали появляющиеся за час до инфаркта мозга симптомы

Кардиолог Азизхон Аскаров раскрыл первые симптомы инфаркта мозга, появляющиеся за час до него. Слова специалиста приводит aif.ru.

Как отметил Аскаров, такими признаками являются сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках. «И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии, и начинается инфаркт мозга», - уточнил врач.

Медик добавил, что поражение головного мозга проявляется триадой. Так, у человека может нарушиться сознание и поменяться речь. Она будет нарушена, станет бессвязной, смазанной или медленной. Кроме того, отмечаются проблемы с координацией: пациент не сможет идти и будет падать, у него снизится мышечный тонус в руках и ногах. Фото pixabay.com/geralt