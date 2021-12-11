Шампанское подорожало в России перед Новым годом

Цена шампанского в России перед Новым годом выросла на 14 процентов в несетевой торговле, в сетевой - на 5 процентов. Об это сообщает ТАСС.

По информации компании «Эвотор», средняя цена бутылки шампанского в ноябре 2021 года составила 317 рублей. В Москве напиток можно купить в среднем за 491 рубль, в Санкт-Петербурге - 422 рубля. В Якутии шампанское стоит 546 рублей, в Красноярском крае в среднем 321 рубль, в Краснодарском крае - 315 рублей, в Калининградской области - 281 рубль, в Нижегородской области - 260 рублей, в Челябинской области - 239 рублей, в Чувашии - 203 рубля, уточнили в компании.

При этом перед праздниками игристое вино не обязательно резко дорожает. Например, в 2020 году средняя цена шампанского в ноябре и декабре не менялась, подчеркнули специалисты. «Что касается цены, то мы фиксируем незначительное повышение в размере 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», - отметил представитель торговой сети «Ашан». Фото pixabay.com/Pexels