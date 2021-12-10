Некоторые российские пенсионеры в декабре получат две пенсии

Пенсию за январь ряду россиян выдадут еще в декабре, так что эти пенсионеры получат сразу две выплаты – январскую и декабрьскую. В региональном отделении ПФР Ura.ru сообщили, что это коснется тех, что получает деньги 1 числа.

Пенсионеры, которым выплаты выдают 3 числа, получат их в срок. Дело в том, что Почта России сократила количество нерабочих дней.

Такой же принцип ПФР использовал и год назад. Тогда пенсии за январь стали выплачивать с 25 декабря 2020 года. График вошел в норму с 4 января 2021 года. // Фото: sabinevanerp/Pixabay.com