Петрозаводчанка «поработала» сиделкой у мошенников и лишилась денег

Поиск работы привел жительницу столицы Карелии в руки к жуликам. Объявление о подработке петрозаводчанка опубликовала в Интернете, на связь вышел мужчина, матери которого якобы нужен был присмотр.

Договорившись обо всем, мужчина сказал, что уже перевел на ее счет 28 тысяч рублей на продукты и предметы для ухода. Женщина и в самом деле получила СМС с короткого номера, идентичного номеру банка. Она была уверена, что деньги и правда пришли. Мужчина попросил назвать ему реквизиты еще одной карты, якобы из-за неких трудностей с первой картой петрозаводчанки. Также он попросил ее провести у банкомата определенные манипуляции. Петрозаводчанка назвала данные карты своей родственницы. В итоге женщина дала доступ к своему счету и счету родственницы. Ущерб от ловких манипуляций аферистов еще предстоит установить в ходе проверки.

В карельском МВД подчеркнули, что технология подмены номера все еще актуальна. Киберпреступники могут сделать так, что на экране телефона высветится любой номер. // фото freepik.com