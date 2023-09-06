Возможного убийцу и насильника схватили спустя 30 лет в Ленобласти

Предполагаемого убийцу и насильника задержали спустя 30 лет после ужасных событий в Гатчинском районе Ленобласти.

В 1993 году двое неизвестных обманом вывезли из Петербурга за город двух девушек. Одну злодеи изнасиловали, а потом стали наносить удары клинком в шею и спину. Жертва погибла. Садисты попытались расправиться и со второй девушкой. ее тоже били ножом и подожгли. Она чудом выжила.

Одного из предполагаемых злоумышленников задержали. За последние годы он был судим за наркотики и оштрафован за подделку документов. 55-летнего подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. По информации издания «Фонтанка», задержанным оказался выходец из бывшей союзной республики СССР. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson