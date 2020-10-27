Петрозаводчанина жестоко обманули при продаже автомобиля

36-летний горожанин обратился полицию Петрозаводска и сообщил, что у него обманным путем похитили машину, сообщает МВД Карелии.

В декабре прошлого года он решил продать свой автомобиль «Шевроле», который оценил в 170 000 рублей. Вскоре с ним связался молодой человек, который нуждался в машине, но не располагал необходимой суммой денег. Мужчины договорились о рассрочке платежа и покупатель написал соответствующую расписку, правда, от имени супруги. С тех пор никаких денег не поступило.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 25-летнего подозреваемого, который дал признательные показания.

Как выяснилось, иномарку он некоторое время использовал для работы, а затем продал за 100 000 рублей жителю другого региона. Деньги, вырученные от сделки, потратил на собственные нужды.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант находится под арестом за другое, ранее совершенное им преступление.

Изображение из группы МВД по Республике Карелия