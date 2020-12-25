Петрозаводчанин взял 340 тысяч в кредит и тут же отдал их мошенникам

Петрозаводчанин ответил на звонок неизвестных и попал в неприятную ситуацию. Житель карельской столицы заявил в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

40-летнему мужчине якобы звонили из банка. Собеседник сообщил ему, что неизвестные пытаются привязать к карте чужой номер, но что еще хуже - подали заявку на кредит. Мужчине предложили уладить все вопросы по телефону.

Петрозаводчанина переключили якобы на другого сотрудника банка, который провел инструктаж. Все что требовалось от петрозаводчанина – оформить кредит на 340 909 рублей, рассказали в МВД. Якобы это позволит отменить поданную ранее заявку от мошенников. Когда деньги пришли мужчине на банковскую карту, его попросили обналичить деньги и перевести на телефонные номера. Мужчина под диктовку лже-сотрудника банка переводил по пять, десять и пятнадцать тысяч рублей на десять неизвестных номеров. В общей сложности он перевел 356 тысяч рублей.

Когда собеседник предложил проделать аналогичную операцию с картой другого банка, житель столицы Карелии понял, с кем общается, так как не был клиентом другого банка. (фото finance.rambler.ru)