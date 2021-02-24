Петрозаводчане склоняются к изменению маршрута автобуса №27

В Петрозаводске завершается голосование по вопросу возможного изменения маршрута автобуса №27. Оставить свой голос пассажиры могут на платформе «Активный горожанин» до 17 часов 25 февраля, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На данный момент 65% принявших участие в голосовании пассажиров высказались за продление маршрута, которое предполагает появление новых остановок на улице Сыктывкарской и у «Сигмы». 35% горожан выступают за сохранение маршрута в прежнем виде.

Мэрия Петрозаводска призывает горожан не оставаться в стороне от обсуждения и высказать свое мнение по этому вопросу. Для участия в голосовании необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг.