27 сентября 2022, 18:32
Петрозаводчан призывают не забывать о необходимости вакцинации
Прививку от ковида можно сделать одновременно с прививкой от гриппа
Жителей Петрозаводска призывают пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Об этом напоминает пресс-служба мэрии города.
Сделать прививку можно в поликлиниках, а также в мобильном пункте в ТРК «Лотос Плаза» и в здравпункте ПетрГУ. Одновременно можно вакцинироваться и от гриппа.
Взять номерок для себя или другого человека можно через личный кабинет на портале gosuslugi.ru, по телефонному номеру 122 или в регистратуре. Также по номеру 122 горожане могут получить необходимую консультацию о прививке. Фото: unsplash.com