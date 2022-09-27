Петрозаводчан призывают не забывать о необходимости вакцинации

Жителей Петрозаводска призывают пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Об этом напоминает пресс-служба мэрии города.

Сделать прививку можно в поликлиниках, а также в мобильном пункте в ТРК «Лотос Плаза» и в здравпункте ПетрГУ. Одновременно можно вакцинироваться и от гриппа.

Взять номерок для себя или другого человека можно через личный кабинет на портале gosuslugi.ru, по телефонному номеру 122 или в регистратуре. Также по номеру 122 горожане могут получить необходимую консультацию о прививке. Фото: unsplash.com