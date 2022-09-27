Начались строительные работы на Сердобольском проезде

Дорожно-строительный сезон в Петрозаводске не завершен. В частности, на Кукковке на внутридомовой территории отремонтируют проезд. Жители прилегающих домов неоднократно обращались с просьбой решить проблему с дорогой, и вот, наконец, контракт на работы подписан. Здесь предполагается не ямочный ремонт, будет произведено снятие старого покрытия фрезерованием, затем проливка и укладка нового асфальта.

«С учетом того, что дорога примыкает к ряду социальных объектов, через полторы–две недели работа будет завершена. Это дорога к 13 лицею, детскому садику и ряду высотных домов микрорайона», - заверила председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)