Автовокзал Петрозаводска анонсировал очередные отмены автобусов

Автовокзал Петрозаводска объявил о рейсах, которые будут отменены 28 сентября. Информация опубликована в официальном паблике учреждения.

Так, завтра на маршрут не выйдут автобус Петрозаводск-Сегежа через Кондопогу и Медвежьегорск отправлением в 8:00, экспресс Петрозаводск-Сегежа отправлением в 13:00 и автобус Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец отправлением в 13:00.

Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости. Фото: unsplash.com