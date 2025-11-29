Петербуржец не оценил помощь и избил медсестру

В Санкт-Петербурге в машине скорой помощи пьяный мужчина ударил медсестру. Буйного пациента довезли до больницы с Росгвардией, женщина обратилась за помощью, поделилась «Фонтанка».

Вечером в машине скорой помощи сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыла Росгвардия. Она задержала пьяного петербуржца, который разбил губу медсестре.

Хулигана доставили до больницы, оказали помощь и отправили в полицию. Женщине также помогли обработать раны.