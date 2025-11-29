29 ноября 2025, 09:45
Петербуржец не оценил помощь и избил медсестру
В Санкт-Петербурге мужчина напал на медсестру, которая помогала ему
Фото: freepik
В Санкт-Петербурге в машине скорой помощи пьяный мужчина ударил медсестру. Буйного пациента довезли до больницы с Росгвардией, женщина обратилась за помощью, поделилась «Фонтанка».
Вечером в машине скорой помощи сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыла Росгвардия. Она задержала пьяного петербуржца, который разбил губу медсестре.
Хулигана доставили до больницы, оказали помощь и отправили в полицию. Женщине также помогли обработать раны.