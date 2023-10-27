Пешехода сбили на Комсомольском проспекте

ДТП произошло в пятницу в Петрозаводске. О случившемся сообщается в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Автомобиль совершал левый поворот с улицы Лизы Чайкиной на Комсомольский проспект. В этот момент дорогу перед машиной переходил пешеход. Автомобиль его задел, человек упал.

Водитель вышел, помог подняться и усадил сбитого пешехода в машину, после чего уехал. // фото скриншот видео из паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»