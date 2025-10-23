ПАСЗР поддержала инициативу по установке пандусов для участников СВО

Сегодня на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) было поддержана инициатива Законодательного собрания Республики Карелия об оборудовании пандусами частных домов, в которых проживают участники специальной военной операции с инвалидностью.

Об этом сообщил председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович, представивший проект обращения ПАСЗР к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

По его словам, в законодательные органы поступают обращения от участников СВО с ограниченными возможностями передвижения и их родственников с просьбой оказать помощь в обустройстве пандусов в индивидуальных жилых домах.

Как уточнил Элиссан Шандалович, чаще всего речь идёт о сельской местности, посёлках городского типа и малых городах, где преобладает индивидуальное жилищное строительство.

Существующие правила регулируют вопросы, связанные с установкой пандусов в многоквартирных домах. При этом обустройство пандусов в индивидуальных домах правилами не регламентировано и в случае необходимости вопрос обустройства пандусами индивидуальных домов ложится в полном объеме на собственников этих помещений,

- пояснил Элиссан Шандалович.

В связи с этим ПАСЗР обратилась с просьбой внести изменения в нормативно-правовые акты, чтобы уточнить порядок адаптации жилья в индивидуальном жилищном фонде с учетом потребностей участников специальной военной операции и обеспечить им равные возможности для участия в жизни общества.