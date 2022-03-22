Опубликованы фотографии серьезного пожара в Кеми

В Сети опубликованы фотографии с места серьезного пожара в гараже в Кеми. Инцидент произошел утром 21 марта. Снимки появились в паблике пожарной охраны Кемского района.

Напомним, огонь вспыхнул в одном из гаражей в 6:52 утра. На место происшествия отправились три единицы техники и восемь спасателей. Тушение пламени заняло полтора часа.

Жителям Карелии напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото источника