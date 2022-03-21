Автобус и троллейбус не поделили дорогу в Петрозаводске

В понедельник, 21 марта, троллейбус и автобус «притерли» друг друга на улицах карельской столицы. Видео ДТП опубликовал сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Это произошло ранним утром в понедельник, в 04:04. Маршрутный автобус и троллейбус не смогли разойтись на проезжей части улицы Луначарского, в том месте, где она пересекается с проспектом Александра Невского.

Видеокамеры компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от Сампо.ру запечатлели момент ДТП. // Фото, видео: источник