Мужчина облил кислотой бывшую жену, ее возлюбленного и чужого ребенка

Мужчина в Домодедово из ревности облил серной кислотой двух взрослых и 11-летнего школьника. Это случилось 21 марта около дома на Подольском проезде, сообщили в СК России по области.

Утром бывший муж пострадавшей молодой женщины напал на нее и ее сожителя рядом с многоэтажкой. Экс-супруга агрессора пыталась убежать, но увидела, что кислота попала на ее возлюбленного.

Она вернулась и получила свою порцию едкого вещества. Кислота также попала на проходившего мимо школьника. После этого злодей сбежал, всех пострадавших госпитализировали.

У 26-летней женщины ожог лица, глаз, бедра и рук. Ее ровесник и возлюбленный получил ожоги шеи, лица и рук. Школьник – ожоги кистей рук. Подозреваемого ищет полиция. // Фото: ГСУ Следственного комитета РФ МО