21 марта 2022, 17:11
Жилой дом в Ледмозере не могли потушить 6 часов
Пожар в Муезерском районе вспыхнул утром, а ликвидировали его только днем
Утром 21 марта в Муезерском районе республики загорелся частный жилой дом. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.
Сообщение о возгорании дома в поселке Ледмозеро поступило на пульт экстренной службы в 09:16 в понедельник. Горел дом № 12 на улице Молодежной.
Тушить его выехали районные пожарно-спасательные подразделения, в ликвидации огня принимали участие семеро спасателей и две единицы техники.
Справиться с пламенем удалось только в 15:00, сообщили в МЧС. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет. // Фото: kummod/pixabay.com