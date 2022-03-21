Жилой дом в Ледмозере не могли потушить 6 часов

Утром 21 марта в Муезерском районе республики загорелся частный жилой дом. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Сообщение о возгорании дома в поселке Ледмозеро поступило на пульт экстренной службы в 09:16 в понедельник. Горел дом № 12 на улице Молодежной.

Тушить его выехали районные пожарно-спасательные подразделения, в ликвидации огня принимали участие семеро спасателей и две единицы техники.

Справиться с пламенем удалось только в 15:00, сообщили в МЧС. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет. // Фото: kummod/pixabay.com