Аферисты выманили у 90-летней пенсионерки миллион рублей

Мошенники лишили 90-летнюю женщину в Прионежском районе всех сбережений, которые она сделала с супругом. О том, что его мама отдала миллион рублей, сообщил в полицию 65-летний сын потерпевшей, рассказали в МВД Карелии.

Именно из-за заботы о нем пенсионерка и лишилась внушительной суммы. Аферисты позвонили ей и уверили, что сын на автомобиле сбил девочку. Чтобы не сесть в тюрьму, он должен заплатить компенсацию в размере миллиона рублей.

Женщина поначалу не поверила, но потом услышала на заднем фоне голос, очень похожий на голос сына. После этого она согласилась передать все сбережения, которые они с мужем накопили за годы совместной жизни.

Звонивший велел подготовить деньги и ждать курьера. Тот вскоре пришел, пересчитал собранную наличность и удалился. Сразу после этого женщина позвонила родным и узнала, что никакого ДТП не было.

Сотрудники угрозыска по горячим следам установили личность и местонахождение одного из подозреваемых – 19-летнего уроженца Ленинградской области.

Он забрал у пенсионерки деньги и передал их людям, организовавшим аферу. Молодого человека задержали на территории Пскова. Сейчас его уже доставили в Карелию и заключили под стражу. Ищут остальных участников преступления. // Фото: Olga1205/pixabay.com