Мужчина расстрелял дачу, пытаясь убить хозяина и напугать его семью

Мужчину в Сегежском районе обвиняют в покушении на убийство и незаконном проникновении в жилище. Пьяный 42-летний агрессор пришел к соседу по даче и подверг опасности его жизнь и жизнь его близких, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Нетрезвый сосед явился в чужой дом и стал скандалить с хозяином. Его прогнали, но он вернулся с двухствольным охотничьим ружьем, подошел к крыльцу и стал палить в хозяина дачи, которого увидел в окне веранды.

Выстрел агрессор произвел с дистанции два метра, если бы владелец дома быстро не присел на пол, все могло бы закончиться очень печально. Дробь разбила окна, осколки поранили мужчину.

Нападавший решил, что убил его, и стал пугать родных жертвы и гостей, среди которых были дети. Держа в руках ружье, он угрожал убийством, рвался в дверь, пинал ее ногами. Несколько раз обойдя дом по периметру, дебошир выстрелил по стенам и окнам, а потом удалился.

В ходе расследования уголовного дела потерпевшие заявили гражданские иски к обвиняемому на общую сумму 2 650 000 рублей. Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения. // Фото: DLimadesign/pixabay.com