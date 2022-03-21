Мужчина в Костомукше опустошил банковскую карту отца и сел за решетку

Ранее судимый 35-летний костомукшанин отправился в колонию на один год и два месяца за кражу у отца. Мужчина незаметно переводил деньги с его банковской карточки и смог украсть 120 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Он поставил на своем смартфоне приложение банка, зарегистрировав в нем учетную запись отца. Таким образом получил доступ к его банковскому счету и на протяжении двух недель переводил деньги на счета своих знакомых.

Это происходило в октябре-ноябре прошлого года. Сын просил приятелей снимать отцовские деньги и отдавать ему либо покупать алкоголь для совместного распития. Его действия квалифицировали как кражу с банковского счета.

Ранее он уже имел условный срок, суд назначил ему по совокупности 1 год и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. // Фото: mastersenaiper/pixabay.com