Петрозаводчанин под курткой вынес из магазина как минимум 20 шампуней

Из отдела бытовой химии и косметики в одном из петрозаводских магазинов украли не менее 20 флаконов шампуня. Полицейские выяснили, что товары вынес 21-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Молодой человек взял шампуни с витрины, спрятал под куртку и вынес мимо кассы. Таким образом он причинил организации ущерб в сумме 3 200 рублей.

Сотрудники угрозыска установили личность ранее судимого юноши и нашли его. Воришка признался, что продал похищенное. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: Monfocus/pixabay.com