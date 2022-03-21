21 марта 2022, 15:26
Петрозаводчанин под курткой вынес из магазина как минимум 20 шампуней
Молодой житель карельской столицы попался на краже
Из отдела бытовой химии и косметики в одном из петрозаводских магазинов украли не менее 20 флаконов шампуня. Полицейские выяснили, что товары вынес 21-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Молодой человек взял шампуни с витрины, спрятал под куртку и вынес мимо кассы. Таким образом он причинил организации ущерб в сумме 3 200 рублей.
Сотрудники угрозыска установили личность ранее судимого юноши и нашли его. Воришка признался, что продал похищенное. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: Monfocus/pixabay.com