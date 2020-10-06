Определены олимпиады, дающие школьникам льготы при поступлении в вузы

Министерство науки и высшего образования РФ представило список олимпиад школьников на 2020-2021 учебный год, которые дают льготы при поступлении в вузы. Информацию, появившуюся в Телеграм-канале ведомства, распространили федеральные СМИ.

«Олимпиадные уровни бывают трех степеней: l, ll и lll, наибольшие преимущества при поступлении в высшие учебные заведения имеют победители и призеры олимпиад l уровня», - сказано в сообщении министерства.

Полный перечень олимпиад опубликован на портале правовой информации.