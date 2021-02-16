16 февраля 2021, 09:34
Около тридцати жителей Карелии госпитализированы с пневмонией за сутки
За минувшие 24 часа летальных исходов от внебольничной легочной инфекции не зафиксировано
26 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 4869 пациентов, 116 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
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