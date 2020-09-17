Около трех миллионов рублей перевел жуликам пенсионер из Петрозаводска

15 сентября в дежурную часть полиции Петрозаводска обратился житель Карелии, который заявил о мошенничестве, сообщает МВД по РК.

Еще 8 сентября потерпевшему позвонили как будто бы из банка. Злоумышленник, назвав некое имя и должность, встревожил абонента: «С Вашего счета пытаются списать деньги под залог квартиры и автомобиля! Следует срочно перевести сбережения на безопасный счет».

Пенсионера убедили, что ситуация требует немедленных действий. Опомниться не давали, запрещали кому-либо рассказывать о том, что происходит. Думая, что выполняет требования официальной структуры, житель Карелии на протяжении нескольких дней обналичивал собственные сбережения и переводил их на ресурсы, продиктованные неизвестными. Вскоре накопления, полученные от продажи недвижимости, около 1 миллиона 400 тысяч рублей, закончились. Но тревожные звонки продолжились.

По свежей легенде, теперь следовало переводить все новые и новые деньги. Будто бы внутри учреждения завелся «крот», который оформил на гражданина миллионный кредит, и для поимки преступника нужно подпитывать посторонние счета.

Тогда растерянный мужчина обратился в четыре различных банка. Каждый из них предоставил ему кредит. В итоге до 14 сентября житель республики в общей сложности отправил мошенникам более 2 миллионов 720 тысяч рублей. Для этого, к слову, ему пришлось воспользоваться банкоматами в разных городах – этого требовали абоненты.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление конкретных обстоятельств происшествия. Потерпевший, не имеющий работы, не знает, каким образом будет отвечать по кредитным обязательствам.

Правоохранители обращаются ко всем жителям республики с настоятельными рекомендациями – предупредить знакомых о подобных криминальных схемах и изучить основы финансовой грамотности. Помните, что схемы злоумышленники варьируют, а потому НАХОДЯТ своих жертв среди представителей РАЗНЫХ поколений, рода занятий и уровня познаний в современных технологиях.

Полиция Карелии постоянно призывает помнить, что банки с подобными сообщениями и просьбами к клиентам НЕ ОБРАЩАЮТСЯ. Никаких «безопасных» счетов не существует. Следует игнорировать такие звонки и исключительно самостоятельно перезванивать в свой банк, чтобы уточнить состояние счета.