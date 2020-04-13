Офтальмолог дала советы по сохранению зрения во время самоизоляции

В период самоизоляции многие люди проводят время за компьютером, смартфоном или телевизором, что может спровоцировать близорукость и глаукому. Врач-офтальмолог Первой градской больницы, кандидат медицинских наук Наталья Бакунина рассказала aif.ru, как поддержать зрение.

В первую очередь необходимо отрегулировать расстояние от глаз до монитора, советует специалист. Безопасную дистанцию можно рассчитать по формуле: диагональ экрана компьютера умножить на 2,54 и еще на 1,75. Полученное расстояние в сантиметрах и является оптимальным в соответствии с размером экрана.

Кроме того, помещение должно быть хорошо освещено, желательно, чтобы источник света располагался слева. Не следует пользоваться гаджетами в положении лежа.

Не лишним при работе за компьютером будет делать регулярные перерывы на 5-10 минут раз в час. Детям и вовсе не рекомендовано сидеть за компьютером больше 40 минут в день, подросткам – больше 70 минут. Во время паузы желательно сделать упражнения для глаз.

Если работать за компьютером приходится много, Бакунина советует пропить поливитаминный комплекс для глаз, включающий витамины группы В и витамин С. При наличии ощущения сухости и жжения в глазах специалист советует незамедлительно начать использование увлажняющих капель, чтобы синдром сухого глаза не начал прогрессировать.