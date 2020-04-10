Эксперт рассказал о влиянии алкоголя на вероятность заражения COVID-19

Влияет ли употребление алкоголя и сигарет на способность заражаться коронавирусом? На этот вопрос дал отвел главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, этанол вредит клеткам, они начинают плохо работать. В итоге, как он считает, инфекция садится легче на алкогольную интоксикацию. Такого же мнения он придерживается по отношению к табаку. Никотин, смола, продукты сгорания вдыхаются и оседают на бронхах, альвеолах. Все это повреждается, и инфекция садится облегченно, передает ТАСС.

«Если клетка не защищена мембраной, то вирус в нее попадает очень легко»,

- считает нарколог. Брюн добавил, что негативный эффект на клетки также оказывают вейпы.

Также эксперт предостерег от слишком частой дезинфекции кожи этанолосодержащими жидкостями, так как они сушат кожу и на ней возникают микротрещины.

«Должен быть баланс. Нельзя поливаться этанолом постоянно, лучше просто помыть руки с мылом»,

- пояснил он.