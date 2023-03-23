Об индексации МРОТ на 18,5 процента заявили в правительстве РФ

Минимальный размер оплаты труда проиндексируют наи 18,5 процента с января 2024 года. Это выше темпов инфляции, заявил российский премьер Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Такая мера призвана повышать благосостояние граждан, сказал глава кабмина во время своего отчета о работе правительства перед Госдумой.

Кроме того, власти планируют сохранять и текущие меры поддержки социально уязвимых категорий. Так, с 1 апреля текущего года увеличат социальные пенсии. // фото: pixabay.com