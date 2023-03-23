Школьник умер дома в Ленобласти, рядом с телом нашли вейп

Вечером 22 марта в полицию города Всеволожска в Ленинградской области обратился 62-летний мужчина. Он рассказал, что нашел своего 17-летнего сына мертвым в своей квартире, пишет 47news.

Следов насилия на теле подростка эксперты не обнаружили. Отмечается, что рядом с погибшим были найдены вейп, пластиковая бутылка с дырками, полиэтиленовые пакеты и школьные принадлежности. Родственники отметили, что проблем со здоровьем у юноши не было.

Причины и обстоятельства гибели молодого человека предстоит установить следователям. // Фото: unsplash.com