23 марта 2023, 09:52
Школьник умер дома в Ленобласти, рядом с телом нашли вейп
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти 17-летнего юноши во Всеволожске
Вечером 22 марта в полицию города Всеволожска в Ленинградской области обратился 62-летний мужчина. Он рассказал, что нашел своего 17-летнего сына мертвым в своей квартире, пишет 47news.
Следов насилия на теле подростка эксперты не обнаружили. Отмечается, что рядом с погибшим были найдены вейп, пластиковая бутылка с дырками, полиэтиленовые пакеты и школьные принадлежности. Родственники отметили, что проблем со здоровьем у юноши не было.
Причины и обстоятельства гибели молодого человека предстоит установить следователям. // Фото: unsplash.com