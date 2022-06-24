Новый ФАП в Райконкоски стал самым благоустроенным зданием

Новый ФАП открыли 23 июня в поселке Райконкоски. В этом населенном пункте Суоярвского района живут больше 300 человек, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Раньше медпункт был размещен в старом здании, построенном в 50-е годы прошлого века. Записаться к специалистам жители могли только в Суоряви, за десятки километров от дома.

Сейчас новый ФАП – лучшее здание в Райконкоски, считает Охлопков.

- Вряд ли в поселке найдется еще одно такое настолько благоустроенное здание: в Райконкоски почти нет таких домов,

- заявил он.

В медучреждении есть все необходимое оборудование, вода, канализация, отопление, освещение, мебель, пожарная сигнализация. Записать пациентов к узким специалистам может фельдшер прямо с рабочего места.

В ФАПе можно купить лекарства, это важно, ведь в поселке нет аптек. Фельдшер также проводит диспансеризацию и диспансерное наблюдение. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте