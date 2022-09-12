12 сентября 2022, 12:13
Ночью в Петрозаводске тушили вспыхнувший гараж
Пожарные более получаса боролись с огнем в Соломенном
Сегодняшней ночью в Петрозаводске произошел пожар в микрорайоне Соломенное. Об этом сообщает паблик местной пожарной части.
Сообщение о возгорании на улице Революционной поступило на пульт спасателей в 00:27. На место выехали две единицы техники и восемь специалистов из Петрозаводска и Прионежского района. Выяснилось, что горит лодочный гараж.
Пожар был ликвидирован в 00:59. Строение серьезно пострадало. Фото паблика пожарной части Соломенного