Ночью в Петрозаводске тушили вспыхнувший гараж

Сегодняшней ночью в Петрозаводске произошел пожар в микрорайоне Соломенное. Об этом сообщает паблик местной пожарной части.

Сообщение о возгорании на улице Революционной поступило на пульт спасателей в 00:27. На место выехали две единицы техники и восемь специалистов из Петрозаводска и Прионежского района. Выяснилось, что горит лодочный гараж.

Пожар был ликвидирован в 00:59. Строение серьезно пострадало. Фото паблика пожарной части Соломенного