Названы проблемные поддержанные кроссоверы

Эксперт назвал самые ненадежные кроссоверы, с которыми у нового владельца могут возникнуть проблемы.

Хлопот, по мнению руководителя отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерия Антюфьева, могут доставить Land Rover Discovery 2004-2017 годов выпуска, Peugeot 3008 (2013-2019), Land Rover Discovery Sport (2014-настоящее время), Range Rover Evoque (2011-2019) и Nissan X-Trail (2014-2021).

В беседе с «Российской газетой», эксперт отметил, что в британском Land Rover Discovery возникают проблемы с двигателем, подвеской, аккумулятором, тормозами, электрикой и топливной системой. Частая проблема – утечка масла. В «Пежо» проблемы возникают с выхлопной системой, подвеской, аккумулятором, электрикой, двигателем и топливной системой. В «Нисане» неисправности касаются кондиционера, аккумулятора, тормозов, электрики, двигателя и трансмиссии.

Среди других проблемных моделей также Ford Kuga (2008-2013 года выпуска), Nissan Qashqai (2014-2021), Audi Q7 (2006-2015) и Hyundai Santa Fe (2013-2018). // фото freepik.com