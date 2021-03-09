Названа сумма призовых Александра Большунова за чемпионат мира

На чемпионате мира по лыжным гонкам, который прошел в немецком Оберстдорфе, российский лыжник Александр Большунов заработал 3,06 миллиона рублей. Это самый большой показатель среди участников-мужчин. Такие цифры приводит «Лента.ру» со ссылкой на издание Dagbladet.

Лидером по призовым среди женщин стала норвежка Тереза Йохауг, заработавшая 4,48 миллиона рублей. Отмечается, что эти суммы не являются окончательными, так как лыжники получат бонусы от спонсоров и национальных федераций.

Чемпионат мира проходил с 23 февраля по 7 марта. Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне и бронзу в командном спринте. Фото ria.ru