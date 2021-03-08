Бывшая жена главы Amazon вышла замуж за школьного учителя

Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя Дэна Джуэтта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Джуэтт работает учителем естественных наук в частной школе Сиэтла. Сам учитель опубликовал открытое письмо по этому поводу и поддержал желание жены раздать большую часть состояния на благотворительность. «Странно писать о планах в течение жизни отдать большую часть своего состояния на благотворительность. Ведь я никогда не стремился обладать таким богатством <…> И теперь, по счастливой случайности, я женат на одной из самых щедрых и добрых женщин, которых я когда-либо знал», - написал он.

За четыре месяца Скотт уже пожертвовала более 4 миллиардов долларов. Forbes оценивает ее состояние в 53 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших женщин мира она занимает третье место. С Джеффом Безосом Маккензи Скотт развелась в июле 2019 года, после чего получила 25% акций Amazon.