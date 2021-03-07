В Китае суд впервые обязал мужчину оплатить экс-жене работу по дому

В Поднебесной суд по бракоразводным процессам впервые в истории возложил на мужчину обязанности заплатить жене за работу по дому, которую она выполняла в годы из совместной жизни. О небывалом случае в Китае пишут «Известия» со ссылкой на BBC.

Пара поженилась в 2015 году, а спустя пять лет мужчина подал заявление на развод. Женщина была против и потребовала компенсацию. По ее словам, муж не выполнял никаких обязанностей по дому и уходу за общим ребенком. В результате суд решил, что мужчина должен единовременно выплатить бывшей супруге компенсацию в 50 тысяч юаней (примерно 7,7 тысяч долларов), а также ежемесячно выплачивать 2 тысячи юаней в качестве алиментов (примерно 309 долларов).

Подчеркивается, что решение суда стало возможным из-за новых правил Гражданского кодекса. Ранее супруги могли требовать компенсацию при разводе лишь при наличии брачного договора. (фото stanok.guru)