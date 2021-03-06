Эксперт призвал срочно удалить со смартфона очень опасное приложение

Американский киберэксперт призвал пользователей смартфонов, немедленно удалить очень опасное приложение, сообщает РИА Новости

Речь идет о SuperVPN, который скачан уже более ста миллионов раз. Зак Доффман отмечает, что сервис, который обещает "защитить вашу конфиденциальность и обезопасить вас", работает с точностью до наоборот. SuperVPN обвиняют в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке данных.

Доффман обратил внимание на февральское сообщение исследовательской группы CyberNews о продаже на популярном хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах клиентов и учетными данными пользователей SuperVPN, а также сервисов GeckoVPN и ChatVPN. «Петрозаводск говорит» писал об этом ранее.

Доффман призвал тех, кто хочет установить VPN-клиент, остановить свой выбор на известном разработчике с проверенными отзывами. Также он посоветовал избегать бесплатных приложений.

VPN-сервисы подменяют настоящий IP-адрес клиента, предоставляя возможность посещать заблокированные на территории определенных стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах.

Фото с сайта vyborsmartphona.ru